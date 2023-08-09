В челябинском микрорайоне Парковом появились сквер и экотропа

Зону отдыха организовали в зеленом массиве

В Челябинске меньше чем за три месяца создали обещанный сквер и экотропу в микрорайоне Парковом. Новые места для отдыха и прогулок организовали в зеленом массиве, ограниченном улицами Габдуллы Тукая, Скульптора Головницкого и Бейвеля, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Как сообщили сегодня, 9 августа, в пресс-службе мэрии, в новом сквере предусмотрены пешеходные дорожки, наружное освещение, видеонаблюдение, скамейки, площадка для выгула собак, детский городок, уличные тренажеры и велопарковки.

Экотропа «ЧистоПарковый» по соседству со сквером была создана по инициативе учащихся образовательного центра № 5. Вдоль тропинок из природных материалов развесили гирлянды, установили деревянные трибуны, турники и качели. Особенность экотропы — познавательные стенды о природе в соответствующих декорациях.

Ранее ИА «Первое областное» писало, что в Металлургическом районе Челябинска также готовится к открытию новый сквер. Его построили на пересечении улиц Пети Калмыкова и Черкасской. Глава города Наталья Котова дала поручение районным властям оберегать сквер от вандалов.