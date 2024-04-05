В Челябинске начали ремонт путепровода на Бродокалмакском тракте

Водителей просят быть внимательными при движении на данном участке

С 6 апреля в Челябинске стартует ремонт путепровода над железнодорожными путями у ТЭЦ-3. О предстоящих работах предупредили в администрации Челябинска.

Подрядчик демонтирует существующие конструкции, проведет ремонт опор и пролетных строений, восстановит водоотвод и лестничные сходы. На проезжей части заменят покрытие и нанесут новенькую дорожную разметку.

Работы планируют завершить до конца октября этого года. До этого времени водителей просят быть предельно внимательными при проезде данного участка и обращать внимание на установленные знаки.

В ближайшее время приступят к ремонту и самого Бродокалмакского тракта на участке от улицы Бажова до Курганского шоссе.