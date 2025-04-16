Возможности челябинского кампуса востребованы у иностранных студентов

В новых общежитиях проживают учащиеся из разных стран

Возможности челябинского кампуса широко востребованы не только у учащихся местных вузов — партнеров проекта, но и у иностранных студентов. В новые общежития заселены студенты из Китая и стран СНГ, приехавшие учиться к нам в регион. Об этом сообщает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на министра образования и науки Челябинской области Виталия Литке.

«Инфраструктура кампуса создается для развития высшего образования Челябинской области, для перспективных направлений подготовки, которые они реализуют во взаимодействии с промышленными компаниями региона. Все, что мы делаем на кампусе, — мы делаем для университетов, чтобы у них была возможность так же динамично развиваться и в будущем», — уточнил Виталий Литке.

Проект строительства челябинского кампуса включает три этапа, один из которых завершен. «Группа Голос» в соответствии с графиком работ сдала два общежития на 336 мест: в сентябре 2024 года они приняли первых студентов. В настоящее время продолжается реализация второго и третьего этапов строительства. В сентябре 2026 года будут сданы в эксплуатацию еще шесть общежитий. Также планируется завершить работы по возведению учебно-научного комплекса и общественно-делового центра (третий этап).

«Типовых проектных решений при строительстве челябинского кампуса не применялось. Научный комплекс — это полностью уникальный объект, не имеющий аналогов в России. Последний раз такие масштабные объекты проектировались, наверное, в конце 50-х годов прошлого века. В нем используется достаточно сложная технология строительства. „Группа Голос“ выступает генподрядчиком и главным проектировщиком объектов кампуса. Мы реализуем задачи, поставленные правительством Челябинской области и Группой ВТБ. Губернатор Алексей Текслер не раз подчеркивал, что челябинский кампус строится на многие годы вперед», — говорит гендиректор «Группы Голос» Сергей Пахомов.

По его словам, в проекте учебного корпуса заложены перспективные конструкторские решения, которые будут способствовать реализации самых сложных научно-исследовательских задач. К примеру, в нем учтены чистые помещения для изучения и разработки биологических веществ, есть лаборатории для изучения электромагнитных волн и импульсов, а также помещения «без фундамента», в которых можно производить самые точные измерения.

Добавим, что 16 апреля состоялось награждение партнеров министерства образования и науки Челябинской области и Челябинской концессионной компании, принимающих участие в проектировании и строительстве межуниверситетского кампуса.