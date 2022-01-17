Глава Челябинска отчитала дорожников за уборку снега и использование реагентов

Жителей города должны были заранее предупредить о применении спецсредств на дорогах

В социальных сетях жители Челябинска пожаловались на грязь от реагентов и лед на дорогах. Глава города Наталья Котова на аппаратном совещании отчитала своего заместителя по дорожному хозяйству и транспорту Андрея Ксензова за то, что реагенты применили без оповещения об этом горожан. Кроме того, мэр осталась недовольна уборкой снега и поручила вывезти все кучи на этой неделе.

«Весь город солью обработали! Снова вынужденная разовая акция? Чистить надо вовремя и механически. Заставить вас машины мыть каждому»,— возмутился пользователь Евген Уральский.

«Вчера Энергетиков посыпали, всю машину закидали. Мосты на развязке Кашириных — Российская неделю не чистят. Болейко не чищена. Ленина — Российская поворот на светофоре не чистят неделю»,— пожаловалась Аля Лихачева.

«А пешеходов в нашем городе вообще нет. Все тротуары завалены вечно, всю грязь с дорог свалят на тротуар и довольны. Почему служба по уборке дорог есть, а по уборке тротуаров нет? Тротуары начинают убирать только после жалоб и то только в указанном месте»,— пожаловалась Надежда Беспалова.

Замглавы города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов на аппаратном совещании подтвердил, что в минувшие выходные подрядчики действительно применяли реагенты для того, чтобы к началу рабочей недели очистить дороги от наледи.

«За эту неделю характер погоды существенно менялся, были резкие перепады температур, что стало причиной образования на дорогах наледи и колейности. Поэтому без применения реагентов, к сожалению, не обошлось. В выходные дни дорожники применяли реагенты для того, чтобы избежать плохих характеристик пропускной способности улично-дорожной сети»,— уточнил чиновник.

По его словам, решение об использовании реагентов было принято подрядчиками на месте.

Глава Челябинска Наталья Котова отчитала Ксензова за то, что реагенты были применены без согласования и оповещения об этом жителей.

«Мы договаривались с вами, что сначала оповещаем жителей о том, что будем применять реагент. Было такое? Было. Больше я на эту тему даже не буду разговаривать. Сначала мы совещаемся, только после этого принимаем решение. Я сама видела эту колейность, и если бы мы не убрали ее с помощью соли, то сегодня двигались бы с другой скоростью по городу. Но нужно сообщать»,— сказала мэр.

Кроме того, Наталья Котова поручила на этой неделе сосредоточиться на вывозе снега, поскольку как в центре города, так и на северо-западе на дорогах остались снежные кучи.