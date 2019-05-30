В Челябинске состоится премьера спектакль «Анна Каренина»

Зрителей ждет сюрприз: знаменитый сюжет в новом прочтении.

Для зрителей Челябинска готовят премьеру спектакля «Анна Каренина». В стенах Челябинского государственного академического театра oперы и балета имени М. И. Глинки представят знаменитый сюжет в новом прочтении. Авторское видение обещает для зрителей множество сюрпризов.



Идея авторская, секретов много, но все раскрывать не буду. Будет три новых персонажа, которых нет в романе. Это мистические персонажи, прототипы трех главных героев. Именно они смогут выразить на сцене то, что не могут озвучить персонажи. — рассказала сайту «Первый областной» режиссер-хореограф спектакля Вера Арбузова.

Финал спектакля до последнего был неизвестен, его заменили за пару дней перед датой премьеры. Посмотреть спектакль зрители смогут в Челябинском государственном академическом театре oперы и балета им. М. И. Глинки с 1 июня. Перед ними выступят артисты челябинской балетой труппы.

