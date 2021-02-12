В Доме на площади открывают пространство за аркой

Но чугунные ворота останутся закрытыми





Заканчивается демонтаж сооружения, которое было возведено прямо за аркой дома на площади Революции и перекрывало вход и въезд во двор дома. Мы побывали на месте работ.







Это очередной этап многолетнего противостояния жителей исторического дома с компанией Олега Колесникова, которая в 2002 году развернула во дворе дома строительство. Сначала планировалось открыть здесь элитный пятиэтажный торговый центр, чуть позже — торгово-досуговый комплекс, а в последнее время речь идет о Центре спортивных единоборств.

Понятно, что в начале 2000-х интересы бизнеса, а тем более предпринимателей, близких тогдашнему мэру Вячеславу Тарасову, были в приоритете, а торговые центры как таковые казались воплощением красивой жизни и наступившего материального благополучия. Именно тогда двор легендарного дома был превращен в вечную стройплощадку и безвозвратно уничтожен.





Фото Бориса Клипиницера, 1979 год (Исторический музей Южного Урала)



Со сменой мэров варьировалось и отношение местных властей к эпатажной стройке: политическая конъюнктура и, безусловно, настойчивость жителей способствовали тому, что стройка была остановлена. Глава города Михаил Юревич объявил объект самовольной застройкой, через суд намеревался и вовсе снести его за счет собственника, но суды проиграл и довести свое намерение до результата не смог.

Однако стройка была заморожена в конце 2005 года решением Арбитражного суда. До поры до времени.

Из досье «Первого областного»:

В 2002 г. компания «Платина» начала во дворе, ограниченном проспектом Ленина, улицами Кирова, Коммуны и Цвиллинга, строительство двухэтажного торгового центра с подземной парковкой. Через два года объект стал четырехэтажным. В 2005 г. стройка была остановлена, затем власти выкупили объект.

Через несколько лет, в 2008 году, администрация города во главе с тем же Юревичем выкупила недострой за 200 миллионов рублей и анонсировала открытие здесь детско-юношеской спортивной школы по тхэквондо и настольному теннису, да еще и с подземной парковкой. Часть верхних этажей по решению мэрии демонтировали, оставив два.



Можно сказать, что с той поры, с 2010 года, принципиально ничего в конструкции будущей как-бы-спортшколы не менялось. Менялись только названия и статусы: Центр восточных единоборств, три спортивные школы или спортшкола со спортбаром и немного торговый зал (пока концепция нечеткая).

Жители дома никогда не были довольны происходящим и все эти 18 лет обращались... Куда только не обращались: и в суды, и ко всем по очереди мэрам и губернаторам, и в надзорные инстанции, и даже на Прямую линию к президенту Путину. Решение суда о демонтаже упомянутого сооружения за аркой, принятое полтора года назад, — одна из их маленьких и заметных побед в этой длинной и безрадостной истории.

Сооружение за аркой, по некоторым данным, предназначалось для подземного перехода в будущий торговый комплекс. Объект наглухо замуровывал и вход, и въезд во двор со стороны площади: как для жителей дома, так и для спецтехники.

А главное — он визуально запечатывал витые прозрачные ворота из чугуна, кстати, те самые, что установили еще в конце 1940-х.





Вероятно, именно этот очевидный эстетический кошмар на главной площади города и предопределил судьбу странного объекта.

«Незавершенный объект возводился с отступлением проектных решений и без соблюдения строительных норм и правил, что сказалось на объекте культурного наследия: изменен облик, появился пристрой в арке», — говорится в комментарии Государственного комитета охраны объектов культурного наследия Челябинской области Первому областному информагентству.

Эксперты Комитета особо отмечают, что собственник отвечает за обеспечение сохранности объекта культурного наследия при проведении работ, а также настаивает, что после демонтажа должны быть восстановлены и перекрытие в арке для беспрепятственного доступа во двор, и фасады дома.



Однако беспрепятственный доступ — до сих пор под большим вопросом. Ворота по-прежнему останутся запечатанными. Свободного проезда во двор сквозь арку не предусмотрено. Единственная причина, по которой въезд откроют, — чрезвычайная ситуация.





«К нам за все эти годы ни разу не приезжали пожарные машины. А дом наш деревянный внутри: паркет, перекрытия, межкомнатные стены... Если вспомнить, что изначально было печное отопление и в каждой квартире остались пустоты от печек, то, не дай бог, конечно, в случае пожара дом сгорит за пятнадцать минут»,— объясняет председатель товарищества собственников жилья Ирина Никифорова.

Теоретически после завершения работ через арку должна проехать «пожарная». Но как утверждает Ирина Никифорова, в арке останется яма — тот самый вход в подземную часть комплекса. Ее по решению суда не будут засыпать, а только заложат бетонными блоками, под которыми пустота, и это сделает опасным проезд тяжелой пожарной машины.

«Они сейчас сделали треть дела — демонтировали сооружение в арке. Это, по идее, пожарный проезд. Дом 1938 года, он занимает треть квартала, и по проекту к нему должен быть проход и проезд с любой стороны. Но нужно забетонировать яму, чтобы проехала пожарная машина. Пока там остается подземный переход, пожарная не проедет», — комментирует координатор группы «Архистраж» краевед Юрий Латышев.

После завершения демонтажа откроется и калитка, чтобы жители могли попасть домой не через Цвиллинга и не через Кирова, как они вынуждены делать это сейчас. Правда, ни калитка, ни ворота не смогут открываться внутрь, только наружу, так как уровень земли внутри арки поднят, чтобы выдержать высоту подземного перехода в комплекс.

Арка распахнется визуально, и приоткроется калитка. На этом, пожалуй, хорошие новости заканчиваются.





Визуальное открытие арки принципиально не меняет депрессивного расклада вокруг двора одного из самых знаковых домов Челябинска — Дома облисполкома, первого семиэтажного здания, спроектированного ленинградскими архитекторами, величественной архитектурной доминанты центра города.

В центре двора укреплен двухэтажный недокомплекс с двумя трехметровыми «крыльями» по бокам — цокольными зданиями с окнами высотой три метра. На крышах этих «крыльев» когда-то кем-то было обещано обустроить детские площадки. Затея при всей гуманности явно сомнительная, учитывая, что мамочкам придется как-то взлетать вместе с детьми, чтобы там погулять, или карабкаться по ступенькам с колясками.





Сейчас в Арбитражном суде рассматривается иск от жильцов дома о сносе этих так называемых «крыльев», а заодно и площадки перед аркой, поднятой на 30—40 сантиметров, из-за чего часть дорожек во дворе затоплена.

«В результате строительства получился горб посреди двора. Понятно, что вода стекает и затапливает проходы. Например, жители шестого и седьмого подъездов в непогоду передвигаются либо по льду, либо прыжками с поддона на поддон, которые мы специально укладываем в лужи. Эта история повторяется каждый год и не раз », — рассказывает председатель ТСЖ Ирина Никифорова.

Проезд шириной в машину — вот все, что осталось от роскошного двора в историческом доме



Жители дома, сплоченные многолетней борьбой за свое жизненное пространство, обеспокоены невниманием властей и заторможенным рассмотрением волнующих их вопросов. Они считают, что власть намерена несмотря ни на что достроить этот спортивно-развлекательный комплекс с цокольным и подземным этажами, в том числе для парковки на 500 машиномест.





Именно поэтому не засыпают яму в арке. Именно поэтому глава города Наталья Котова 29 декабря 2020 года утвердила новый проект планировки придомовой территории, согласно которому несколько участков земли перед аркой и перед «крыльями» переходят муниципалитету.

Иск о признании этого постановления Котовой недействительным ТСЖ «Цвиллинга, 36» сейчас тоже оспаривает в Арбитражном суде.

«Мне показывали проект новой спортшколы. И даже сказали, что она будет носить имя Хариса Юсупова, что его вдова, которая живет в нашем доме, согласна. Я спросила, будет ли там ресторан, и мне ответили: да, будет спортбар — такой, где болеют за футбол, знаете? Но мы не хотим, чтобы выход из питейных заведений был прямо в наш двор — а сейчас лестница из центрального здания ведет именно во двор. Мы не хотим, чтобы подвыпившие люди попадали прямо к маленьким детям», — подчеркивает председатель ТСЖ Ирина Никифорова.





«Плохо то, что региональный орган охраны памятников истории и культуры не проявлял большой активности по ликвидации явного надругательства над объектом культурного наследия регионального значения. Это по вопросу арки. А то, что во дворе — это уже вопрос к администрации города. Говоря о том, что сделана треть дела, я еще имел в виду, что нужно демонтировать сооружение внутри двора. За счет Колесникова, а не за счет города. Но это фантастика», — так прокомментировал ситуацию Юрий Латышев.



Редакция Первого областного информационного агентства обратилась в администрацию Челябинска с двумя вопросами:



1. Будет ли возможен проезд пожарных машин после демонтажа сооружения в арке дома на площади?

2. Какова судьба здания во в дворе дома?

Однако за два дня ответов мы так и не получили.