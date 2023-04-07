В Челябинске скончался известный режиссер, музыкант и поэт Сергей Лукашин

Он является автором и постановщиком более 400 праздничных программ и театрализованных представлений

Вчера, 5 апреля, стало известно о смерти известного челябинского режиссера, музыканта и поэта Сергея Лукашина. Автор и постановщик более 400 праздничных программ и театрализованных представлений в городах Урала и Сибири ушел из жизни в поезде по дороге на семинар в Самару. О смерти Сергея Лукашина сообщил в соцсетях его сын Никита, информацию подтвердили в региональном министерстве культуры.

Сергей Лукашин преподавал основы режиссуры и актерского мастерства, а также режиссуру театрализованных представлений и праздников в Челябинском государственном институте культуры. Регулярно проводил семинары в разных городах России.

«Настоящий профессионал, талантливый мастер, человек, который всегда был готов прийти на помощь. Он создавал праздники и писал поэтические сборники, придумывал уникальные сценарии и делился мастерством с учениками. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Сергея Николаевича. О дате и месте прощания сообщим дополнительно», — сообщило о смерти Сергея Лукашина региональный Минкульт.

Сергей Лукашин является неоднократным лауреатом всероссийских фестивалей, создателем и организатором экспресс-театра «Сидоровы» при ДК Кременкуля, а также участником и автором песен панк-фолк-рок группы «Водопад имени Вахтанга Кикабидзе» (1980-е годы). Автор песен для исполнителей шоу-группы «Митрофановна». Сергей Лукашин участвовал в постановке массовых праздников, новогодних спектаклей, программ в ледовых городках и других мероприятий, говорится на сайте вуза.