В Челябинске скончался писатель Рустам Валеев

Автора повестей и рассказов не стало на 87-м году жизни

Член Союза писателей России, прозаик, автор более чем двадцати книг, лауреат многих литературных премий Рустам Шавлиевич Валеев ушел из жизни. Губернатор и правительство Челябинской области выражают глубокие соболезнования родным и близким покойного.

«Практически вся жизнь Рустама Шавлиевича была связана с Южным Уралом. Именно здесь расцвел его огромный литературный талант, который получил признание читателей во всех уголках нашей большой страны. Все его творчество проникнуто искренней любовью к своей малой родине и живущим здесь людям, стремлением сохранить лучшие культурные и нравственные традиции своих предков», — говорится в официальном тексте.

Рустам Валеев много лет был главным редактором литературного журнала «Уральская новь» и уникального альманаха «История людей». Одна из самых известных его книг — «Земля городов»,в ней с любовью и вниманием создан целый мир обитателей Маленького Города (собирательный образ небольших городов и сел Южного Урала), где жизнь разворачивается на фоне эпохальных исторических событий. Журналист Михаил Фонотов когда-то сравнил творчество Рустама Валеева с художественным краеведением.