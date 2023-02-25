Скончался почетный гражданин Миасса Борис Корсуков

В свое время он принимал активное участие в развитии машгородка

Сегодня, 25 февраля, скончался почетный житель Миасса, председатель Совета почетных граждан Борис Корсуков. Об этом сообщили в пресс-службе собрания депутатов Миасса.

«С 1968 года Борис Васильевич прошел все стадии профессионального роста в Конструкторском бюро машиностроения — от мастера до начальника ЖКУ. Принимал активное участие в развитии машгородка. В 1988 году был назначен начальником отдела капитального строительства, а с 1991 года — заместителем начальника предприятия ГРЦ по капитальному строительству, проработал в должности до 1995 года»,— рассказали на странице собрания в социальной сети «ВКонтакте».

Следующие шесть лет Борис Корсуков был заместителем главы администрации округа, а с 2001 года возглавлял компанию «Ивкор».

Звание почетного жителя Миасса он получил в 2001 году.