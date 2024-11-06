В Челябинске скончалась президент регионального Союза женщин-предпринимателей

О скоропостижной смерти Веры Соколовой стало известно сегодня, 6 ноября

В Челябинске скоропостижно скончалась президент регионального Союза женщин-предпринимателей Вера Соколова, основатель и вдохновитель одной из первых общественных организаций на Южном Урале.

С соболезнованиями выступила администрация города:

«Являясь президентом Союза женщин-предпринимателей Челябинской области, Вера Николаевна была примером активной жизненной позиции для нескольких поколений предпринимателей. Под ее чутким руководством в Челябинске были реализованы многие социальные проекты, а ее широкая общественная деятельность по праву заслужила признание и уважение», — говорится в некрологе.

Отметим, Вера Соколова входила в состав Южно-Уральской торгово-промышленной палаты, а среди известных проектов, к которым она причастна, такие как «Золотая игла», «Юный глава города» и «Цветущий город».

«Доброта, внимательность и любовь к избранному делу навсегда останутся в нашей памяти и в памяти всего челябинского бизнес-сообщества», — говорят в мэрии.

Редакция ИА «Первое областное» выражает глубокие соболезнования родным и близким в связи с кончиной Веры Николаевны Соколовой.