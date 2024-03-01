Розовый снег напугал собаководов Челябинска

В соцсетях говорят о нашествии догхантеров

Челябинцев обеспокоили розовые пятна на снегу вдоль дорог и тротуаров. Их стали замечать во всех районах города — от Металлургического до Ленинского. В социальных сетях горожане обсуждают, что это очередная акция живодеров, травящих собак. На похожие следы наткнулся и корреспондент ИА «Первое областное». Что известно о жертвах и насколько опасны эти пятна — в нашем материале.





Фото: команда помощи животным «ЗооЛига Челябинск»



В городских пабликах пользователи все чаще стали делиться фотографиями розового снега и писать, что такие следы провоцируют отравление собак: животные пробуют или нюхают привлекающую жидкость, а после погибают в конвульсиях. Жертвами становятся не только уличные, но и домашние питомцы. Очевидцы утверждают, что этот яд быстро действует и может даже вызвать отек мозга. Челябинка Дарья рассказала нам о последствиях отравления розовым снегом.

«Одна собака уже умерла, причем домашняя. Бабушка с ней пошла гулять, а возле [магазина] разлита была эта розовая жидкость, и собака ее попробовала. Ей стало сразу плохо, минут 10—15 были судороги. Ее схватили, побежали тут же в ветклинику, а там отек мозга [зафиксировали], и она скончалась. Ей хватило только понюхать и лизнуть», — рассказала очевидец Дарья.

Специалисты Челябинской ветстанции сообщили корреспонденту агентства, что о возможном влиянии таких следов на организм можно судить только после проведения специальной экспертизы снега или после вскрытия животного. Однако в областные ветеринарные станции животных с подобными отравлениями пока не поступало.

Сотрудница ветклиники «Зоопульс» рассказала, что чаще всего догхантеры (проще, говоря, живодеры. — Прим. авт.) используют препарат для людей, который можно найти в любой аптеке, — противотуберкулезное лекарство. Оно не представляет никакой опасности для детей и кошек, но является страшным ядом для собак. А еще продается за копейки. Однако это лекарство не должно окрашивать снег, потому что не имеет оттенка. Отравители часто используют и крысиный яд, представляющий опасность не только для животных, но и для людей. Зерна крысиного яда как раз иногда имеют красный или розовый цвет.





Фото: команда помощи животным «ЗооЛига Челябинск»



В министерстве сельского хозяйства области корреспонденту информагентства сообщили, что о панике среди челябинцев знают, но зарегистрированных случаев отравления домашних животных конкретно от этих следов нет.

«Массового обращения собаководов по поводу отравлений нет. Мы знаем, что есть единичный случай смерти собаки, но не было проведено исследования, поэтому неизвестно, что послужило причиной отравления. Для определения надо проводить токсикологическую экспертизу, ее можно сделать в Федеральном центре охраны здоровья животных во Владимире. Пока нет результатов анализа и зафиксированных случаев отравления от таких следов, нельзя судить, опасный снег или нет», — рассказала информагентству руководитель пресс-центра Минсельхоза Челябинской области Наталья Твердохлебова.

Пока опасность розового снега не доказана ни ветеринарными клиниками, ни лабораториями, зоозащитные организации Челябинска просят держаться от подобных следов подальше: если они действительно опасны для животных, то домашние питомцы смогут отравиться даже от небольших частиц на подошве обуви.

Также владельцам собак напоминают, что лучше всего держать свое животное на улице на поводке или в поле зрения и не давать ничего нюхать или пробовать. Для предупреждения отравления можно надевать на собак намордники. В случае если животное после прогулки стало вялым, начало терять координацию движений, у него пошла пена изо рта или началась рвота, необходимо немедленно обратиться в ветклинику.