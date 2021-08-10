Поднятые со дна Тургояка покрышки пустят на производство плитки и асфальта

Из озера достали шины весом по 1,5 тонны

Автопокрышки, поднятые со дна озера Тургояк во время экологического субботника, будут переработаны. Более 40 тонн шин, собранных с акватории, организаторы субботника увозят на производственное предприятие в Коркино для утилизации и переработки на строительные материалы и покрытия. Всего за неделю экосубботника в рамках всероссийской акции «Вода России» дайверы и волонтеры подняли со дна озера 28 автопокрышек от 45-тонных карьерных самосвалов БелАЗ и несколько десятков — от легковых авто, сообщает пресс-служба министерства экологии Челябинской области.

Покрышки оказались на дне озера еще несколько десятилетий назад. Уровень воды в озере был значительно ниже, и шинами от КамАЗов, БелАЗов укрепляли искусственную береговую линию для прежнего яхт-клуба, покрышки являлись частью пирса.

«Со временем эти покрышки в воде начали разлагаться, и все вредные вещества поступали в озеро, которое является особо охраняемой природной территорией, тем самым наносили вред всей экосистеме водоема. Сейчас нам очень важно не только достать эти отходы, но и отправить их на переработку», — рассказал заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

Руководитель общественной организации «ДИМСИ», автор проекта «Экологический дайв-десант озер Южного Урала» Павел Бубенков участвует в акции в рамках победы фонда президентских грантов. Он рассказывает, что Тургояк полон сюрпризов: за «Золотым пляжем» затоплено футбольное поле, турники, брусья, в районе яхт-клуба «Заря» — пирс.

«Тургояк — одно из немногих озер, которое не сохраняет свои берега. Со временем, через 40—50 лет, под водой осталось то, что раньше размещалось на берегу, в том числе и покрышки. Если с шинами от легковых авто трудностей у нас не возникло, то с колесами от БелАЗа пришлось повозиться. На подъем одного весом в 1,5 тонны уходило в среднем 15—20 минут. И это при наличии специальной техники, команды. Нам даже пришлось нарушить некоторые технические требования при организации работы. Например, при применении крана водитель должен видеть, что вытаскивает, а тут ему пришлось довериться дайверам», — рассказал Павел Бубенков.

Предприятие-переработчик ООО «ВторРесурс» пустит старые шины на производство резиновых покрытий, плиток, асфальта и других стройматериалов.