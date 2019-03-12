/ В Челябинске пройдет вечер органной музыки

Для зрителей выступят заслуженная артистка России Людмила Голуб и лауреат международных конкурсов Валерия Анфиногенова.

Челябинская государственная филармония приглашает посетить выступление заслуженной артистки России Людмилы Голуб и лауреата международных конкурсов Валерии Анфиногенова. В программе вечера органной музыки переложения русских балетных композиций для органа в 4 руки.

Ансамбль московской органистки Людмилы Голуб и сочинской пианистки Валерии Анфиногеновой, истоком которого было человеческое общение, переродившееся в совместное музицирование, сложился 12 лет назад. Расстояние между городами не стало препятствием для создания настоящего творческого взаимопонимания, поскольку Людмила Голуб в течение многих лет выступает на сцене Органного зала города-курорта, а Валерия Анфиногенова регулярно бывает в столице. Совместные выступления дуэта проходили как в городах России, так и в Европе. — сообщает сайту «Первый областной» пресс-служба челябинской филармонии.

Мероприятие пройдет 13 марта в 18:30 в Зале органной и камерной музыки «Родина». Продолжительность спектакля: 2 отделения по 45 минут. Приобрести билеты можно в кассах города по цене от 300 до 600 рублей.