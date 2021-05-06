В Челябинске провели уникальную операцию на сердце шестимесячной девочки

После рождения малышка страдала от одышки и плохо набирала вес

Врачи двух челябинских клиник спасли от гибели шестимесячную девочку Варю, которая после рождения страдал одышкой и плохо набирала вес. Медики обнаружили у младенца большую опухоль сердца. Ребенку провели сложную операцию, и теперь жизни девочки ничто не угрожает, сообщает пресс-служба Челябинской областной детской клинической больницы.

Заметив, что дочка не совсем здорова, родители обратились за консультацией к педиатру областной детской больницы. Та заподозрила проблемы с сердцем и отправила маленькую пациентку к коллеге-кардиологу. ЭхоКГ показала гиперэхогенное образование в полости левого желудочка. Новообразование было практически в два раза больше, чем сам желудочек.

«Малышку отправили в Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии, где девочке провели уникальную операцию на сердце. После этого она снова вернулась в областную больницу, чтобы врачи смогли скомпенсировать сердечную недостаточность, ведь во время операции девочке пришлось удалить часть мышцы сердца», — замечают в пресс-службе.

Сейчас малышка выписана домой. Однако медики продолжают следить за ее состоянием. Впереди у Вари — контрольное обследование у кардиологов ЧОДКБ.