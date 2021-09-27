Эти привычки приближают сердечный приступ

Чего нельзя делать после 40 лет

Возраст увеличивает вероятность развития сердечно-сосудистых патологий, возглавляющих список причин смертности населения всего земного шара. Сберечь здоровье поможет правильный образ жизни, особенно важно отказаться от некоторых вредных привычек тем, кто уже перешагнул сорокалетний рубеж.

Пропускать завтрак. Установлено, что лучше отказаться от плотного ужина, чем от хорошего завтрака. Полноценный завтрак станет лучшим началом нового дня, а еще снизит риски развития ишемии, что подтверждает ряд исследований.

Не использовать зубную нить. Недостаточная гигиена делает из полости рта источник воспаления, воздействующий на весь организм. Ученые также располагают данными, что ненадлежащее состояние полости рта приводит к росту бактерий, вызывающих атеросклероз, затвердевание и сужение артерий, сердечный приступ.

Быть одиноким. Научно доказано, что люди, у которых есть друзья, чувствуют себя счастливее и могут рассчитывать на лучшие показатели здоровья. Отсутствие же верных товарищей повышает риски ишемической болезни на 29%.