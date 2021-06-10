В Челябинске проведут обрезку деревьев на 13 участках

Геоцентр озвучил список работ на июнь

В Челябинске в июне муниципальное бюджетное учреждение «Геоцентр города Челябинска» проведет санитарную обрезку и удалит поросль с тринадцати участков. Служба озвучила свои планы после решительных мер главы города Натальи Котовой.

«В список вошли деревья и кустарники, которые мешают безопасному движению транспорта и пешеходов, всё, что находится в границах улично-дорожной сети. Причин для этих видов работ может быть много», — прокомментировали в комитете дорожного хозяйства города Челябинска.

Под санитарную обрезку попадут деревья на участках: улица Новосельская от Донбасской до Дундича; проспект Победы в районе дома № 312; пересечение улиц Чистопольской и Василевского; улица Лесопарковая в районе дома № 3; улица Гранитная в районе дома № 33; улица Руставели в районе домов № 26, 28, 30; улицы Дубравная и Коммуны; Чайковского от Куйбышева до Комсомольского проспекта; улица Лермонтова в районе дома № 7; улица Винницкая в районе дома № 7; улицы Салютная и Грибоедова.

Напомним, МБУ «Геоцентр» недавно стал одной из сторон скандала вокруг вырубки вековых сибирских сосен и даурской лиственницы на проспекте Ленина в Челябинске. Работы провели работники МБУ на основании акта обследования зеленых насаждений. О планах сноса старинных деревьев предприятие не уведомило ни мэрию, ни жителей. В результате глава города Наталья Котова на этой неделе приняла кадровые решения: уволить руководителей МБУ «Геоцентр» и МКУ «АТИ».