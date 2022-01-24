В Челябинске открыли памятник императору Александру II

Царь-освободитель встал на Алом поле в компании Ленина, пионеров-героев и храма святого князя Александра Невского

В Челябинске подошла к концу длившаяся почти три года история с созданием и открытием памятника царю Александру II. Скульптура была установлена на Алом поле на фоне храма Александра Невского еще осенью 2021 года, однако официально памятник открыли только сегодня, 24 января, передает корреспондент Первого областного информагентства.



Напомним, с инициативой об установке памятника в 2019 году выступила Челябинская митрополия РПЦ. Сама скульптура — копия монумента, до революции стоявшего в Златоусте, финансирование работ взял на себя председатель совета директоров группы компаний «Царьград», заместитель руководителя Всемирного русского народного собора Константин Малофеев. Торжественное открытие памятника царю, упразднившему в России крепостное право, должно было состояться в октябре 2021 года, однако торжество перенесли из-за пандемии коронавируса. Мероприятие провели только сегодня, 24 января. В открытии памятника приняли участие митрополит Челябинский Алексий, Константин Малофеев, вице-губернатор Анатолий Векшин, глава Челябинска Наталья Котова, активисты казачьего движения и прихожане челябинских православных храмов.

«Здесь, на Алом поле, которое когда-то называлось Александровской площадью, рядом с храмом в честь благоверного князя Александра Невского будет открыт памятник государю императору Александру II. Государь очень много сделал для Южного Урала. Благодаря его трудам и реформам через Челябинск прошла железная дорога, это дало толчок для развития нашего города. Мы все разные, придерживаемся разных взглядов, но нам дорога наша история и наша Россия. Очень символично, что именно на Алом поле, где есть памятники советской и индустриальной эпохе, мы открываем памятник, посвященный человеку, который внес большой вклад в развитие нашего города еще в имперские времена», — обратился к горожанам митрополит Алексий.

Анатолий Векшин процитировал одну из приписываемых царю-освободителю фраз: «Русским народом управлять несложно, но бесполезно: все равно тебя обвинят во всех смертных грехах».

«Но тут государь оказался неправ: сегодня мы восстанавливаем историческую справедливость, открываем ему памятник», — отметил вице-губернатор.

Цитату Александра II вплел в свою торжественную речь и Константин Малофеев. Царь, по словам православного бизнесмена, говорил: «Все страны управляются законами, а Россия — пословицами и поговорками». Малофеев призвал челябинцев «не быть Иванами, не помнящими родства», любить и уважать свою историю.

«В Российской империи было три тысячи памятников Александру II, их изображения сохранились в архивах, так что восстановить внешний вид скульптуры было легко. Вообще мы постоянно занимаемся восстановлением памятников царям. Открыты памятники Александру Невскому, Екатерине II в Крыму, Александру III в Петергофе. Это восстановление исторической справедливости, мы же жили не только в XX веке. У нас есть площади и улицы, названные именами деятелей ХХ века, но нашей истории — тысячи лет. Было бы справедливо воздать предкам по заслугам», — заявил Малофеев.

Вечером 21 января в ЮурГУ пройдет второй челябинский форум Всемирного русского народного собора (ВРНС) и презентация книги «Империя» Константина Малофеева. Это мероприятие тоже дожидалось своей очереди с октября 2021 года.