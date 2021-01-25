Зачем в Челябинске памятник Александру II и кто за него платит

Он задуман два года назад и будет копией дореволюционной скульптуры из Златоуста

28 января в администрации Челябинска состоятся публичные слушания по поводу установки «Памятника царю-освободителю императору Александру II» на территории Алого поля, возле Александро-Невской церкви. Памятник собираются установить в 2021 году.

Непонятно, почему сейчас к этой новости приковано внимание, ведь предстоящие общественные слушания носят, скорее, формальный характер — площадка для монумента определена, бюджет выделен, а проекты и эскизы уже согласованы главным архитектором города Павлом Крутолаповым.







Эскиз того самого памятника в Златоусте. Фото предоставлено Объединенным государственным архивом Челябинской области

История с памятником развивается с 2019 года, когда Объединенный государственный архив Челябинской области опубликовал книгу «Александр II и Южный Урал». В ней научные сотрудники описали историю визитов императора в наши края и влияние его реформ на регион.

«В 1837 году Александр II еще цесаревичем был на Южном Урале: в Челябинске, Миассе, Южноуральске. Златоустовские оружейники изготавливали для него доспехи, оружие, из минералов изготавливали часть кабинетных интерьеров дворца. А императорские реформы благотворно сказались на регионе, способствовали экономическому и социальному развитию. Стоит помнить, что памятники Александру II стояли во многих городах области, в Миассе и Златоусте, Каслях и Кыштыме. Они не пережили революцию, но информация о них сохранилась. Собственно, памятник на Алом поле будет копией монумента, который стоял в Златоусте», — рассказывает Николай Антипин, заместитель директора Объединенного государственного архива Челябинской области

Памятник в Златоусте придумал скульптор Михаил Попов. Он представил императора в полный рост, в генеральской шинели, а в руках у него свиток с надписью «19 февраля» — день, когда был подписан манифест об отмене крепостного права. В дальнейшем этот памятник копировали и устанавливали в других городах, например в Екатеринбурге. В Челябинске с повеления архитектурно-градостроительного управления памятник будет неточной копией златоустовского. Согласно требованиям управления городской архитектуры постамент пришлось уменьшить в размерах. Зато сама фигура императора будет больше.



Копия памятника, установленная в Екатеринбурге

После выхода книги в 2019 году слово взял российский предприниматель и меценат Константин Малофеев, председатель общества развития русского исторического просвещения «Двуглавый орел». Это общество базируется в приходе Александро-Невской церкви. Малофеев заявил, что собирается поставить в Челябинске памятник царю-освободителю Александру II прямо возле церкви, на Алом поле.

«И это вполне логично. Ведь Алое поле ранее называлось Александровской площадью, а храм Александра Невского и сам является памятником императору, об этом упоминалось, когда его освящали в 1911 году», — добавляет Николай Антипин.

Малофеев на встрече с митрополитом Челябинским Григорием в 2019 году. А на столе — прототип памятника. Фото: bfm.ru



К 2021 году идея переросла в конкретный план. Половину памятника оплатит сам Малофеев, силами фонда святителя Василия Великого и общества «Двуглавый орел». Вторую половину должен, по идее, дать Челябинск, напрямую из бюджета или через заинтересованный бизнес. Например, известно, что общество «Двуглавый орел» в Челябинске представляет Евгений Дорохов, ближайший бизнес-партнер семьи Вайнштейнов. На момент публикации материала вопрос о финансировании проекта представители Вайншейнов оставили без ответа.

«Понимаю, что вопрос финансирования важен, но я в первую очередь рад, что в Челябинске появится памятник Александру, тем более возле нашего храма. Тем более что император действительно сыграл большую роль в развитии нашего края и был в наших местах. Меня удивляет, почему установка памятника Александру II вызывает вопросы. Например, поставили памятник поэту Габдулле Тукаю, который в Челябинске был проездом. А императорский монумент обдумывают несколько лет», — комментирует Борис Кривоногов, отец-настоятель Александро-Невской церкви.

28 января будет поставлена формальная точка в двухлетней истории установки памятника императору. По крайней мере, в этом уверен Борис Кривоногов:

— Вот вы хотите получить права. Сдали экзамен, все документы подписаны. Но нужно еще принести фотографию.