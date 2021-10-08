В Челябинске из-за ковида отложено открытие памятника Александру II

Также перенесена дата проведения форума Всемирного русского народного собора

Запланированные на 10 октября торжественное открытие памятника императору Александру II и проведение форума Всемирного русского собора в Челябинске не состоятся: в связи с эпидемиологической ситуацией оба мероприятия отложены до лучших времен, сообщили Первому областному информагентству в митрополии РПЦ.



Напомним, 10 октября, в День святых Челябинской области, в центре региона должно было пройти торжественное открытие памятника «царю-освободителю» в сквере Алое поле. Скульптура уже установлена, но пока закрыта от зрителей полотном. На открытии планировали присутствовать известный бизнесмен и меценат Константин Малофеев (именно он выделил средства на изготовление памятника), заместитель министра культуры РФ Владимир Осинцев, а также прямой потомок императора Георгий Романов. Затем оба гостя намеревались принять участие в форуме Русского народного собора, Малофеев собирался провести в рамках форума презентацию своей новой книги «Империя».

«В связи с неоднозначной эпидемиологической обстановкой эти, светские, мероприятия решено перенести. Богослужения в честь Дня святых пройдут по ранее намеченному плану. У нас все храмы оборудованы санитайзерами, все служащие имеют опыт работы в ковидных условиях. Прихожан снабжаем масками, ограничивать доступ в храмы не собираемся», — рассказал Первому областному информагентству секретарь Челябинской епархии РПЦ отец Игорь (Шестаков).