В Челябинске прошла генеральная репетиция построения войск на 9 Мая

Впервые с прошлого года на площадь Революции вышла техника времен Великой Отечественной войны

6 мая на площади Революции в Челябинске прошла генеральная репетиция торжественного построения войск городского гарнизона в честь 77-летия победы в Великой Отечественной войне. В местном «Параде Победы» примут участие порядка двух тысяч человек, передает корреспондент Первого областного информагентства.



«Генеральным прогоном» командовал начальник ЧВВАКУШа генерал-майор Игорь Шведов. 9 же мая рапорт у участников построения будет принимать начальник челябинского гарнизона.





В отличие от прошлых репетиций, 6 мая на площадь Революции вышла бронетехника и ретро-автомобили. Традиционно колонну техники возглавят легендарный танк Т-34 и самоходная артиллерийская установка ИСУ-152, та самая, которую в годы войны советские солдаты прозвали «Зверобоем». Вслед за ними пройдут восстановленные грузовые и легковые автомобили военных лет и конный казачий расчет.

Как ранее сообщало Первое областное информагентство, на построении ко Дню Победы по площади революции пройдут военнослужащие всех подразделений челябинского гарнизона: офицеры ЧВВАКУШа, личный состав Шагольской авиабазы, служащие учебного автобронетанкового центра. К ним присоединятся представители других силовых структур: сотрудники регионального ГУ МВД, ГУФСИН, МЧС, Росгвардии, судебные приставы, а также учащиеся кадетских классов и, впервые, школьники-юнармейцы.





Как могли заметить челябинцы, площадь Революции уже полностью готова к празднованию Дня Победы. Для ветеранов, инвалидов и тружеников тыла здесь смонтированы трибуны. На время торжественного построения автомобильное движение в центре города будет перекрыто.

Напомним, сегодня блокирование дорог из-за генеральной репетиции стало одной из причин десятибалльных пробок.