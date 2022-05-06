Пешком быстрее. Челябинск встал в 10-балльных пробках

В центре города перекрыто движение транспорта

В Челябинске в пятницу, 6 мая, путь домой после окончания рабочего дня для многих автомобилистов может обернуться долгим ожиданием в пробках. Сервис «Яндекс. Пробки» фиксирует ситуацию как «Пешком быстрее» и определяет 10-балльные пробки. Причиной скопления автомобилей стало закрытие движения транспорта в центре города из-за репетиции парада к 9 мая.

Напомним, из-за генеральной репетиции торжественного построения военного гарнизона с прохождением техники ко Дню Победы с 13:00 в центре закрыли движение транспорта. Ограничения будут действовать до 20:00.

Сейчас от транспорта заблокированы участки:

— проспект Ленина от улицы Красной до Свободы;

— улица Воровского от Красной до проспекта Ленина;

— улица Тимирязева от Цвиллинга до Воровского;

— улица Цвиллинга от Тимирязева до Карла Маркса;

— улица Елькина от Тимирязева до Воровского;

— улица Карла Либкнехта от Елькина до парка Пушкина.

Соответственно, автомобилисты ищут пути объезда закрытых участков. Скопления автомобилей сразу в обе стороны наблюдаются на улицах Цвиллинга, Свободы, Российской, Курчатова — от ж/д вокзала и до улицы Энгельса. Объезжают центр города из ЧТЗ и автомобили через улицу Доватора к Воровского и далее к проспекту Ленина. НА Труда от развязки до кольца на Свердловском проспекте — крупная пробка.

Как сегодня вечером будет работать общественный транспорт, — читайте на сайте.