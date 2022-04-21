В центре Челябинска прошла первая репетиция празднования 9 Мая

В пробном построении приняли участие силовики, ветераны боевых действий, кадеты и волонтеры

Репетиций торжественного построения, посвященного 9 Мая, в Челябинске пройдет три. 21 апреля состоялась первая из них. Корреспондент Первого областного информагентства побывал на ней. Репетицией командовал начальник ЧВВАКУШ, генерал-майор, Игорь Шведов. Музыкальное сопровождение 9 мая обеспечат сразу два оркестра — регионального ГУ МВД и Челябинского высшего военного училища штурманов.

По периметру площади Революции выстроились представители всех силовых структур Челябинска. Больше всего участников — в синих погонах ВКС РФ. Это кадеты, курсанты и офицеры ЧВВАКУШ и личный состав Шагольской авиабазы. Кроме них — Учебный центр по подготовке младших специалистов автобронетанковой службы, сотрудники ГУ МВД по Челябинской области, ГИБДД, Росгвардии, ФСИН, МЧС. Впервые в торжественном построении примет участие «коробка» Судебных приставов.

В общем марше также примут участие члены районных организаций ветеранов боевых действий, школьники-кадеты и подростки из волонтерского движения Юнармия. Для юнармейцев участие в празднике — тоже впервые.

Напомним, 9 Мая по площади Революции кроме марширующих участников построения пройдет историческая боевая техника — восстановленные на ЧТЗ — Уралтрак танки и самоходное орудие, реставрированные энтузиастами автомобили военных лет. Но в первой репетиции техника участия не принимает.