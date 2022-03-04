В Челябинске прокуратура проверит 60 аварийных домов

Ведомство оценит необходимость расселения жильцов

Прокурор Ленинского района Челябинска внес представление об устранений нарушений главе города. Причиной стали жалобы жильцов аварийного дома № 5 по улице Челябинского Рабочего, который с 2019 года подлежит сносу, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Установлены ненадлежащее содержание подвального помещения дома, ухудшение аварийно-технического состояния несущих строительных конструкций дома», — прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Расселение запланировано на 2027 год, однако установленный срок нарушает права жителей на благоприятную среду проживания.

Ранее прокуратура потребовала расселить жильцов злополучного дома раньше установленной даты. Жильцы жаловались на нечеловеческие условия проживания: ветхие полы, потолок и стены, плесень и холод.

Кроме того, прокуратура Ленинского района совместно со специалистами ГЖИ и управления ЖКХ администрации города проводит проверку соблюдения требований законодательства, регламентирующего вопросы защиты жилищных прав граждан, проживающих в аварийных домах.

«Будет проведен осмотр порядка 60 аварийных жилых домов в целях выявления обстоятельств, непосредственно угрожающих жизни и здоровью проживающих в них граждан, и необходимости переселения жителей в первоочередном порядке», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Результаты проверки озвучат позже.