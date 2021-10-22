В Челябинске прокуратура через суд пытается обязать мэрию проверить аварийность старого дома

В четырехэтажке начали проводить капремонт, но жители рассчитывают, что ее признают непригодной для проживания

В Челябинске жители дома №8 по улице Савина ждут судебного заседания, которое решит судьбу их четырехэтажного здания. Еще летом во время дождей шесть квартир затопило во время капремонта кровли. Жильцы все это время добиваются, чтобы их 89-летний дом признали аварийным. Прокуратура города встала на сторону жильцов, по данным ведомства, суд о возложении обязанностей на мэрию обследовать дом состоится в ноябре 2021 года.

Напомним, жильцы дома №8 по улице Савина обратились в информагентство «Первое областное» в июле, когда во время дождей у них подтопило квартиры. В это время в доме, которому уже почти 90 лет, шел капитальный ремонт по замене кровли. Жители испугались, что их старый дом может не выдержать таких обновлений, и заказали независимую экспертизу.

«По результатам экспертизы внутридомовые перекрытия имею 80% изношенность. Эти данные мы направили во все возможные инстанции», — рассказала информагентству жительница дома по имени Дарья.

Спустя три месяца после этой истории работы на кровле были завершены. По данным гендиректора фонда регоператора капитального ремонта многоквартирных домов Челябинской области Виктора Тихоненко, субподрядная организация пытается решить вопрос о компенсации за подтопление с жильцами в досудебном порядке.

«В процессе производства работ во время ливневых дождей был нанесен ущерб имуществу собственников. Представителем подрядной организации совместно с собственниками были составлены акты фиксации нанесенного ущерба, с которыми собственники были ознакомлены. В случае несогласия собственников с объемами восстановительных работ или стоимостной компенсацией для проведения ремонта собственники имеют право обратиться в суд для определения размера ущерба в судебном порядке», — прокомментировал руководитель регоператора капремонта.

Пока же на жалобы жильцов отреагировала прокуратура города. Прокурор подал иск в Советский районный суд Челябинска о гражданском деле в отношении мэрии города. Он считает, что администрацию необходимо обязать провести обследование дома. Если специализированная организация решит, что дом подлежит сносу, мэрия должна организовать комиссию и признать его аварийным.

«В ходе рассмотрения дела в суде представителем администрации города заявлено ходатайство об отложении судебного заседания в связи с решением вопроса о заключении соответствующего контракта. Решение по делу не принято, судебное заседание отложено на ноябрь 2021 года», — прокомментировали в прокуратуре.

Напомним, подобная история уже произошла в этом году с «немецким кварталом». Жители старых домов в Металлургическом районе пожаловались, что их жилье может не выдержать ремонтных работ. Прокуратура обязала мэрию провести экспертизу на аварийность домов.