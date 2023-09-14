В Челябинске проект платных парковок во второй раз отправили на доработку

Брать деньги за стоянку в центре города хотели с августа

Введение платы за парковку автомобилей в центре Челябинска отложили на неопределенный срок для доработки проекта, сообщили Первому областному информационному агентству в пресс-службе администрации Челябинска. Ранее запустить платные парковки собирались в середине августа.

«Реализация запуска работы платных парковок планируется после заключения всех необходимых соглашений», — прокомментировали в мэрии.

О каких соглашениях идет речь, в пресс-службе уточнить не смогли.

Напомним, что в мае глава Челябинска Наталья Котова на заседании гордумы озвучила предварительный срок запуска платных парковок. По ее словам, их могли открыть в середине августа.

Отметим, что организацию платных парковочных мест в центре Челябинска откладывают уже во второй раз. Изначально к ноябрю 2022 года планировалось открыть в городе 23 стоянки: на Театральной площади, вдоль площади Революции, рядом с Историческим музеем, на Привокзальной площади, на некоторых участках улиц Сони Кривой, Елькина, Воровского, Красной, Цвиллинга, Тимирязева и проспекта Ленина. Летом прошлого года мэрия выбрала организацию, которая должна была заниматься сбором денег с автомобилистов, но затем идею положили в долгий ящик с той же формулировкой, что и сейчас, — для доработки.