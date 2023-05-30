Платные парковки в Челябинске могут запустить в середине августа

Гордума уточнила правила по организации муниципальных автостоянок

Депутаты гордумы Челябинска изменили правила организации платных парковок. В регламент добавили информацию о том, что деньги не будут брать за стоянку машин ветеранов и спецслужб — МЧС, пожарных, полиции, скорой помощи. При этом государственные и муниципальные служащие будут платить за парковку, как и все горожане. Об этом рассказали в пресс-службе городской думы.

Кроме того, на заседании гордумы глава Челябинска Наталья Котова озвучила предварительный срок запуска платных парковок. Их могут открыть в середине августа. Информацию подтвердили в пресс-службе мэрии, отметив, что точная дата будет определена позднее.

Как ранее сообщало ИА «Первое областное», администрация областного центра отложила реализацию проекта по созданию платных парковок на неопределенное время для его доработки. Ранее к ноябрю 2022 года планировалось открыть в городе 23 стоянки: на Театральной площади, вдоль площади Революции, рядом с Историческим музеем, на Привокзальной площади, на некоторых участках улиц Сони Кривой, Елькина, Воровского, Красной, Цвиллинга, Тимирязева и проспекта Ленина.

Оператором платных парковок назначено муниципальное бюджетное учреждение «Геоцентр».

Добавим, что введение платных парковок в Челябинске поддержали горожане. По результатам прошлогоднего опроса платить за возможность свободно парковаться в центре города готовы 65% жителей.