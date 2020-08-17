В Челябинске продолжают ремонтировать дороги

Движение частично будет ограничено по всему городу.

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Администрация Челябинска опубликовала список адресов, где будут проводится дорожные работы.

На понедельник, 17 августа, запланирован монтаж бортового камня и пандусов в Металлургическом районе (Ул. Мира (от ул. Сталеваров до ул. Румянцева). На улице Жукова будут демонтировать поребрик и асфальт.

В Ленинском районе на улице Новороссийской будут укладывать асфальт. А на Василевского запланировано фрезерование дорожного покрытия.

В Тракторозаводском районе на Артиллерийской этой ночью будут наносить горизонтальную разметку. На Марченко дорожники будут менять асфальтовое покрытие.

«В Курчатовском районе на улице Индивидуальной установят бордовые камни и проведут фрезеровку дороги. Эти же работы запланированы на улице Потёмкина в Калининском районе», — сообщили в администрации города.

Будьте внимательны на дорогах и заранее планируйте свой маршрут!