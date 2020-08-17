На понедельник, 17 августа, запланирован монтаж бортового камня и пандусов в Металлургическом районе (Ул. Мира (от ул. Сталеваров до ул. Румянцева). На улице Жукова будут демонтировать поребрик и асфальт.
В Ленинском районе на улице Новороссийской будут укладывать асфальт. А на Василевского запланировано фрезерование дорожного покрытия.
В Тракторозаводском районе на Артиллерийской этой ночью будут наносить горизонтальную разметку. На Марченко дорожники будут менять асфальтовое покрытие.
«В Курчатовском районе на улице Индивидуальной установят бордовые камни и проведут фрезеровку дороги. Эти же работы запланированы на улице Потёмкина в Калининском районе», — сообщили в администрации города.
Будьте внимательны на дорогах и заранее планируйте свой маршрут!