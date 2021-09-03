В Челябинск на финал конкурса красоты приедет Диана Гурцкая

Конкурс проводят для женщин с ограниченными возможностями здоровья



В пятницу, 3 сентября, в Челябинске состоялось открытие конкурса красоты для женщин с ограниченными возможностями здоровья «Рожденная побеждать!». В проекте участвуют красавицы из Санкт-Петербурга, Москвы, Омска, Тобольска, Ярославля, Оренбурга, Петрозаводска. Все участницы не могут ходить и передвигаются на инвалидной коляске. Но несмотря на это конкурсантки нашли возможность приехать в Челябинск.

Одна из участниц — Валентина Складчикова из Оренбурга. Ей 31 год, она работает педагогом дополнительного образования в школе, ведет уроки рукоделия у учащихся младших классов. Валентина смогла добраться в Челябинск из Оренбурга на поезде без сопровождающего.

«Это не первый мой конкурс красоты, на таких мероприятиях мне нравится заводить новые знакомства, особенно с теми, кто работает в той же сфере, что и я. Творческий номер будет посвящен моему хобби — я увлекаюсь вязанием. Для конкурса я связала метровую Бабу-ягу, на работу ушло около года, и теперь буду выступать с ней», — рассказала Валентина Складчикова журналисту ИА «Первое областное».

Валентина Складчикова приехала на конкурс красоты из Оренбурга

В течение недели участницы конкурса будут готовиться к финалу, а заодно посетят мастер-классы, примут участие в дефиле и фотосессиях, побывают в челябинском музее. На финале 10 сентября их будет ждать сюрприз — перед ними выступит известная певица и общественный деятель Диана Гурцкая.

«Выступление Дианы Гурцкой в Челябинске стало возможно благодаря содействию Ирины Гехт, первого заместителя губернатора, а также поддержке Игоря Алтушкина, главы РМК», — рассказала организатор конкурса красоты Лариса Лунева.

На церемонию открытия конкурса 3 сентября приехала первая леди Челябинской области Ирина Текслер. Ирина Николаевна призналась, что не сможет присутствовать на финале из-за поездки в Кыштым, и поэтому нашла время сегодня.

«Рожденная побеждать!» — это не столько конкурс, сколько проект друзей, клуб единомышленниц. В финале не будет победителей, все получат призы. Здесь самое главное — участие и обмен эмоциями, которые девочки привезли сюда. На мой взгляд, надо обладать большой смелостью, чтобы участвовать в любом конкурсе. Не так просто уехать на две недели из дома в чужой город, в Челябинск, где ты никогда не был. Поэтому я считаю, что в конкурсе участвуют очень смелые девушки», — прокомментировала Ирина Текслер.

Отметим, что конкурс проводят в Челябинске пятый раз, его организует Благотворительный фонд «Рожденная побеждать!». В этом году проект проводят в том числе на средства гранта губернатора Челябинской области, предоставленного «Фондом поддержки гражданских инициатив Южного Урала».