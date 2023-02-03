В Челябинске продлят пять маршрутов с запуском новых троллейбусов

Современным «рогатым» провода необязательны

В Челябинске запланировали пять участков, где будут продлены маршруты движения троллейбусов. Это станет возможным благодаря появлению в городе новых троллейбусов, которые умеют отстегивать «рога» от проводов и ездить автономно. Об этом в своем телеграм-канале сообщил замминистра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Егоров.

Новые троллейбусы смогут ездить от железнодорожного вокзала напрямую в Ленинский район и от ул. Салавата Юлаева до ЖК «Ньютон», о чем давно просили пассажиры. Кроме того, маршруты продлят по улице Комарова и Мамина на ЧТЗ, а также по ул. 60-летия Октября на ЧМЗ.





Напомним, что в рамках концессионного соглашения с группой компаний «Синара» в 2023 году Челябинск получит 168 современных троллейбусов марки «Синара-6254». Это позволит полностью обновить троллейбусный парк. Отличительная особенность этих машин — увеличенный автономный ход, то есть способность непродолжительное время ездить на участках без контактной сети.

Примечательно, что троллейбусы будут производить непосредственно в Челябинске, на производственной площадке трубопрокатного завода. Планируется, что цех начнет работу до конца марта 2023 года.