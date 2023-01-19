Образец будущего городского троллейбуса появился в Челябинске

Производство этого вида электротранспорта еще налаживается

На площадке Челябинского трубопрокатного завода появился первый в нашем городе троллейбус, который заменит нынешний подвижной состав «рогатых». ИА «Первое областное» выяснило, действительно ли в нашем городе уже стартовало производство троллейбусов в рамках концессионного соглашения.

«Это было перемещение головного образца троллейбуса „СИНАРА-6254“ по территории ЧТПЗ, где холдингом СТМ ведется подготовка к запуску цеха по производству колесного городского общественного транспорта»,— сообщили информагентству в компании.

Также в СТМ ответили, что в Челябинске будет организован выпуск троллейбусов, аналогичных тому, который сегодня передвигался по территории ЧТПЗ. Комплексный проект по обновлению троллейбусной системы в областном центре предполагает полную замену подвижного состава. Основой же обновленного парка станут как раз такие низкопольные «рогатые» с самой современной «начинкой».

«Подготовка к запуску нового производства находится в финальной стадии, планируется, что цех начнет работу в первом квартале этого года»,— резюмировали в СТМ.

Летом прошлого года стало известно, что компания займется производством современных троллейбусов, которые пополнят парк «рогатых» в рамках концессионного соглашения об обновлении троллейбусной системы в Челябинске. В итоге город получит 168 новых единиц этой техники, причем с увеличенным автономным ходом. Также специалисты приведут в порядок контактную сеть, сделают новые линии движения и модернизируют два депо. Инфраструктурой уже начали заниматься осенью прошлого года, к тому же ведется поиск водителей, которых за полгода научат управлять такими машинами.