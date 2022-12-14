Алексей Текслер анонсировал замену троллейбусов в Челябинске

Новую технику закупят в 2023 году

В Челябинске в 2023 году полностью обновят троллейбусы, а также продолжат ремонт и замену трамвайных путей. Об этом в среду, 14 декабря, в ходе прямой линии сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«На отдельных улицах ремонт путей сделан, но эту работу надо продолжать. Основной объем будет проведен в следующем году. В Челябинске порядка 150 км трамвайных дорог и часть путей в крайне плохом состоянии. Новая низкопольная техника не могла пройти часть участков. Полной заменой мы обеспечим порядка 30 км, а если учитывать сварку, которая позволяет стыки закрыть, мы планируем отремонтировать все пути в Челябинске», — сообщил Алексей Текслер.

Также глава региона сообщил, что в следующем году для города закупят 74 новых трамвая на федеральные средства, а также обновят троллейбусы.

«В следующем году мы заменим все троллейбусы в Челябинске. Это тоже федеральное финансирование», — подчеркнул губернатор.

Напомним, в 2023 году парк общественного транспорта Челябинской агломерации пополнится 74 низкопольными трамваями, 30 автобусами большого класса на газомоторном топливе и 168 современными низкопольными троллейбусами.