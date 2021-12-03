В Челябинске продлили срок ремонта трамвайных путей по улице Цвиллинга

Движение транспорта будет закрыто до 12 декабря

В Челябинске на неделю продлили срок ремонта трамвайных путей на улице Цвиллинга. Об этом в пятницу, 3 декабря, сообщили в пресс-службе администрации города.

«Срок проведения работ по замене трамвайных путей по улице Цвиллинга, которые осуществляет подрядчик регионального Министерства дорожного хозяйства и транспорта, продлен до 12 декабря. Все введенные ранее ограничения сохраняются. Движение трамваев закрыто», — говорится в сообщении.

Напомним, единственным участником и победителем торгов стала компания «Урал-сервис-групп». Контракт с «Урал-сервис-групп» заказчик работ должен будет заключить по начальной цене — 61,9 миллиона рублей. Средства направят из бюджета Челябинской области. Техзаданием предусмотрено проведение капитального ремонта участка трамвайного пути по улице Цвиллинга между улицами Тимирязева и Торговой. Заменить нужно 1,7 км.

Накануне завершили ремонт трамвайного переезда на пересечении улиц Овчинникова и Степана Разина.