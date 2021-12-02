В Челябинске завершили ремонт трамвайного переезда рядом с вокзалом

Проезд для транспорта открыт с 2 декабря

В Челябинске в четверг, 2 декабря, завершили ремонт трамвайного переезда на пересечении улиц Овчинникова и Степана Разина. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

«Движение автотранспорта через него открыто без ограничений», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее по улице Труда в Челябинске продлили ограничение движения транспорта до 1 февраля 2022 года.

Напомним, в Челябинске начинают менять трамвайные пути на улице Первой Пятилетки. Из-за ремонтных работ с 30 ноября до 24 декабря включительно движение трамваев на участке от дороги Меридиан до улицы Горького полностью прекратят, для автомобилей введут ограничения. Трамваи же на время проведения ремонтных работ будут следовать по измененным маршрутам.



