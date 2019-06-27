/ В Челябинске продают особняк с троном-унитазом за 80 миллионов рублей

В Челябинске выставлен на продажу дом за 80 миллионов рублей. Коттедж, размером свыше 1000 квадратных метров, расположен в микрорайоне Каштак. Общий размер усадьбы составляет 58,4 гектара.
В доме есть хамам и бассейн, а на придомовой территории находится отдельный дом для персонала, который можно использовать в том числе и как гостевой. Однако самым необычным в доме является одна из ванных комнат, в которой находится унитаз, стилизованный под трон. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе портала N1.RU.
Отметим, что данный коттедж входит в тройку самых дорогих особняков, выставленных на продажу на портале. Два других находятся в поселках Вавиловец и Западные холмы, а стоимость каждого из них оценивается в 89 миллионов рублей.
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