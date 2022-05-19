В Челябинске проблемного застройщика заставят вернуть в бюджет почти 19 млн рублей

Фонд развития территорий признали истцом по уголовному делу об обманутых дольщиках

В Челябинске по уголовному делу об обманутых дольщиках ЖК «Победа» и «Ривьера» появились новые подробности. Ранее прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении учредителя и руководства строительной компании ООО «Строительные технологии города». 19 мая гражданским истцом признали Фонд развития территорий. Размер исковых требований фонда составляет 18,8 млн рублей, сообщили в компании.



Застройщик ООО «Строительные технологии города» использовал деньги граждан для строительства жилищных комплексов «Победа» и «Ривьера». Многоквартирные дома по адресам: проспект Победы, д. 3.1 (ЖК «Победа») и улица Мамина, д. 87 (ЖК «Ривьера») так и не достроили.

«Как стало известно следствию, руководство компании похитило деньги дольщиков, обязательства перед гражданами не выполнило. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ», — разъяснили в фонде.

В октябре 2021 года Наблюдательный совет Фонда принял решение выплатить компенсации дольщикам по ЖК «Победа». Денежное возмещение на сегодняшний день получили трое из девяти человек. В 2022 году Наблюдательный совет фонда рассмотрит вопрос по ЖК «Ривьера».

Признание гражданским истцом позволит фонду вернуть в бюджет средства, затраченные на восстановление прав граждан. Требования истца к ответчику составляют 18, 8 млн. рублей.

Между тем прокуратура Челябинской области сообщила ранее, что деньги дольщиков компания использовала для строительства другого жилищного комплекса «Оникс». Ущерб граждан и юрлицам признан в размере 183 млн рублей. В конце апреля 2022 года прокуратура региона утвердила обвинительное заключение в отношении учредителя и директора ООО «Строительные технологии города» Светланы Моревой.



Сегодня стало известно, что Фонд защиты прав дольщиков Челябинской области ищет строительную компанию, которая завершит ввод в эксплуатацию дома № 3.34 в микрорайоне «Чурилово Lake City» в Тракторозаводском районе Челябинска. На достройку многоквартирника обанкротившегося застройщика «Речелстрой» направят 191 млн рублей.