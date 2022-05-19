На достройку проблемного дома «Речелстроя» в Челябинске направят 191 млн рублей

Высотку планируют сдать в августе 2023 года

Фонд защиты прав дольщиков Челябинской области ищет строительную компанию, которая завершит ввод в эксплуатацию дома № 3.34 в микрорайоне «Чурилово Lake City» в Тракторозаводском районе Челябинска. На достройку многоквартирника обанкротившегося застройщика «Речелстрой» направят 191 млн рублей. Это начальная цена объявленного аукциона, сказано на сайте госзакупок.

Компанию для достройки долевого объекта определят 10 июня. Подрядчику нужно будет завершить все строительно-монтажные работы, а также выполнить озеленение и благоустройство к 30 июля 2023 года. В десятиэтажке будет 179 квартир. Решение о достройке дома приняли в декабре 2020 года. В апреле следующего года здание передали региональному Фонду защиты дольщиков.

Микрорайон «Чурилово Lake City», в котором должно было быть 19 домов, начали строить в 2014 году, но уже в 2015-м работы приостановили. При этом долевые договоры заключали до 2017 года. Всего было привлечено 2,5 млрд рублей от 1,3 тыс. человек. Застройщика жилого комплекса — «Речелстрой» — признали банкротом в 2018 году. С того же года работы продолжил инвестор — компания «Западный луч». Она ввела в эксплуатацию часть жилых зданий. Дольщикам дома 3.20 в начале 2021 года выплатили компенсацию. Здание с номером 3.18 планируется достроить. Произойдет это также в 2023 году.

В июле 2021 года Центральный районный суд Челябинска вынес приговор бывшему депутату гордумы, учредителю компании «Речелстрой» Андрею Пязоку, а также гендиректору фирмы Сергею Вигельману. Они признаны виновными в махинациях со средствами обманутых дольщиков «Чурилово Lake City». Руководители компании допустили нецелевое расходование 617 млн рублей. Пязоку назначили наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, Вигельману — полтора года колонии-поселения. В феврале этого года Челябинский областной суд отменил приговор. Дело вернули прокурору для устранения нарушений.