В Челябинске директора строительной компании будут судить за обман дольщиков на 183 млн рублей

Уголовное дело расследовано ГСУ ГУ МВД России по региону

Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение в отношении учредителя и директора ООО «Строительные технологии города» Светланы Моревой. Она пойдет под суд за мошенничество (часть 4 статьи 159 УК РФ). Об этом сегодня, 29 апреля, рассказали в региональной прокуратуре.

По версии следствия, обвиняемая в период с ноября 2013 года по июнь 2019 года привлекла деньги дольщиков для строительства дома в ЖК «Оникс», однако использовала их на возведение другого объекта в личных целях.

«С целью исполнения обязательств по строительству ЖК „Оникс“ обвиняемая получила разрешение на строительство офисного здания и жилых домов в ЖК „Ривьера“ и ЖК „Победа“, привлекла для строительства денежные средства 32 граждан и юридических лиц, которые израсходовала на постройку ЖК „Оникс“, причинив потерпевшим ущерб на общую сумму около 183 млн рублей», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Уголовное дело рассмотрит Калининский райсуд Челябинска. На имущество обвиняемой наложен арест.

Как ранее сообщал наш сайт, пострадавшие дольщики, четыре года ожидающие квартиры в доме на улице Республиканской в Копейске, получат денежные компенсации.