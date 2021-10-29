Ледовый городок обойдется бюджету Челябинска в 8,5 млн рублей

Мэрия Челябинска объявила торги на выполнение работ

Администрация Челябинска разместила на сайте госзакупок информацию о старте торгов на возведение, содержание и демонтаж новогоднего ледового городка. Начальная максимальная цена аукциона составляет 8,5 млн рублей. Заявки от подрядчиков принимаются до 9 ноября.





Проект в этом году посвящен героям русских сказок в дремучем лесу. Концепция ледового городка предусматривает размещение на площади Революции иллюминационного освещения, светодиодных деревьев, игровых лабиринтов, горок, ледяных скульптур из сказок «Маша и медведь», «Сорока-белобока», «Теремок», «Репка», «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» и др.





Горки также будут представлены в художественном исполнении: здесь будет и Змей Горыныч, и Теремок, а также горка-ловушка.





Для детей постарше в ледовом городке возведут лабиринт «Дремучий лес».





Напомним, в 2019 году челябинцы выбирали в качестве главной темы героев мультфильмов, и на площади Революции в декабре были представлены Бременские музыканты, Гуси-лебеди, Маугли. В 2020 году ледовый городок был посвящен космосу.

В этом году подрядчик должен завершить строительство ледового городка до 24 декабря, обеспечить его содержание — уборку снега, мусора и т. д., а также следить за целостностью ледяных скульптур. Разобрать городок планируется до конца февраля 2022 года.