В Челябинске дорожники ежедневно контролируют капремонт улицы Худякова

Дорога будет расширена до шести полос, а вдоль нее высадят новые деревья

В Челябинске на прошлой неделе начали капитальный ремонт дороги по улице Худякова. Мониторинг на объекте дорожники ведут ежедневно. Об этом 1 августа на аппаратном совещании сообщил замглавы города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов.

«На прошедшей неделе начали работы по капитальному ремонту улицы Худякова на участке от улицы Татьяничевой до Шершневского водохранилища. До этого мы уже проводили мероприятия по анализу и оценке ситуации по проезжаемости на данном участке дороги. Она характеризуется прежде всего заторами в связи с интенсивным движением», — рассказал Андрей Ксензов.

По его словам, проектом предусмотрено прежде всего расширение дороги до 20,5 метра — до трех полос в каждом направлении, вынос инженерных коммуникаций, обустройство новых светофоров и фонарей. Расширение дороги позволит пропускать весь транспорт как в сторону плотины, так и в сторону центра города.

Также после завершения дорожных работ высадят 138 деревьев, живую изгородь из кустарников и более четырех тысяч «квадратов» газона.



На объекте работает компания «Урал-Сервис-Групп». Работы будут проводить в два этапа. Срок окончания всех работ по контракту — 20 августа 2023 года.

Накануне в ходе круглого стола общественники высказали свои предложения и замечания по реконструкции Худякова. Администрация города отметила, что учтет их в работе подрядчика. Ранее эксперты поддержали проект. По их мнению, он позволит улучшить пропускную способность дороги, соединяющей пригородные поселки и центр, и сократить пробки.