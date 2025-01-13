Более 10 ресторанов Челябинской области представят аутентичные уральские блюда

Заведения присоединятся к фестивалю локальной культуры и гастрономии

Челябинская область присоединится к фестивалю аутентичной уральской кухни. До 30 января включительно в нескольких ресторанах региона запустят специальное сет-меню местной кухни с фиксированной стоимостью. Об этом рассказали организаторы фестиваля.

Шеф-повара должны придумать три колоритных блюда: из теста, горячее и десерт. При этом нужно использовать по максимуму местные продукты и бренды. По традиции фестиваля в десерте обязательно должны быть овощи, корнеплоды или грибы. Один из ресторанов, например, представит томатно-сырное мороженое «Белый атом имени И. Курчатова».

В этом году аутентичную уральскую кухню будут презентовать 55 ресторанов в восьми городах УрФО. От Челябинска — 12 заведений: «Буфет на Большой», «Бистро Y», гастробар PROSTOBAR, «Цыплята Табака», рюмочная «ФортеПьяно», лаундж-бар STORIES, рестораны BALANCE, «Камчатка», HUGS, «Луч», PLAN B, ROU ROU.

Также будут участники от Магнитогорска (ресторан LEGENDS) и Миасса (ресторан VOSK).