В Челябинске распланировали веломаршруты на 10 лет вперед

Проект предстоит утвердить в администрации города

Консалтинговая компания из Санкт-Петербурга OTS lab опубликовала карту развития челябинской велоинфраструктуры. На сайте вело74.рф представлен план велодорожек, которые появятся по всему Челябинску в ближайшие десять лет, но перед реализацией проект должен быть согласован с администрацией города.



На новой карте веломаршрутов отмечены велосипедные мосты и тоннель, выделенные полосы для двухколесного транспорта и зоны, где автомобилисты с велосипедистами могут двигаться совместно.

Пока все только на стадии проекта. Карту велостратегии OTS lab обсуждали с активными горожанами.





На совместном проектировании выявляли проблемные места в городе и коллективно продумывали план развития велодвижения для каждого отдельного района. Акцент сделали на безопасности движения и удобных дорожках из спальных районов в центр города.