Большинство опрошенных челябинцев считают, что ездить на велосипеде по городу опасно

В столице Южного Урала разработают план развития велоинфраструктуры на 10 лет вперед

Консалтинговая компания из Санкт-Петербурга OTS Lab разработает для Челябинска план развития велоинфраструктуры на ближайшие 10 лет. Проектировщики провели среди челябинцев опрос и открытое обсуждение, на их основе и создадут велостратегию. 80% опрошенных горожан считают, что ездить по дорогам мегаполиса на двухколесном транспорте опасно. Об этом сообщили в управлении архитектуры города.



За две недели в опросе поучаствовали 3819 человек, среди них жители Челябинска и пригородов, члены городских сообществ, велосипедисты и активисты.





Главная причина, по которой большинство горожан не пользуется велосипедом, — отсутствие в городе необходимой инфраструктуры: 80,1% опрошенных челябинцев считают, что ездить по дорогам города на двухколесном транспорте опасно, 76,9% отметили, что перемещаться по тротуарам на велосипеде некомфортно, а 56,2% посчитали, что в городе недостаточно велопарковок.

Круглый год на двухколесном транспорте перемещаются только 7,5% опрошенных, остальные отвечают, что в период с октября по апрель ездить не позволяет погода: грязь и снег.





Опрошенные челябинцы считают, что в первую очередь велодорожки в городе должны появиться по направлению из спальных районов в центр города и в рекреационных зонах: скверах и парках.

При этом 87% ответивших указали, что станут чаще ездить на велосипеде, если в Челябинске появятся комфортные и безопасные условия для велосипедистов.





На основе ответов и предложений горожан, OTS Lab разработают веб-карту веломаршрутов, которую после рассмотрит Администрация Челябинска, а результаты разработки будут появляться на портале вело74.рф.

Питерская компания OTS Lab ранее занималась оптимизацией общественного транспорта в Иваново, разработкой системы метробуса в Москве и делала велостратегию для Мурманска.

Ранее в Доме Архитектора прошло открытое обсуждение велостратегии Челябинска, где горожане могли свободно высказать свои предложения по велоинфраструктуре столицы Южного Урала.