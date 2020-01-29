В Челябинске представили нового главного федерального инспектора в регионе

Место было вакантно с ноября.

Послушать 00:00

Назначен новый главный федеральный инспектор по Челябинской области. Должность занял Михаил Каган. Его представили на заседании Межрегионального координационного совета партии «Единая Россия», которое прошло сегодня в столице региона.

Михаил Каган родился в Туле в 1964 году. Он окончил Юридический институт МВД России. Ранее занимал аналогичный пост в соседней Свердловской области.

«За плечами Кагана — Академия МВД, руководство управлениями ФКСН на Ямале и в Свердловской областях, курирование силового блока на посту вице-губернатора ЯНАО. Таким образом, продолжена ненадолго прерывавшаяся традиция назначать федеральным инспектором в Челябинск выходца из силовых структур. Первыми тремя инспекторами были представители ФСБ, а исключением стал только предшественник Кагана Сергей Морев, занимавший этот пост чуть больше года», — прокомментировал политолог Александр Мельников.

Сергей Морев был назначен главным федеральным инспектором в сентябре 2018 года, а в ноябре 2019 оставил должность. С тех пор пост был свободен.