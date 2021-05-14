В Челябинске появится подземный пешеходный переход под Троицким мостом

Документацию по планировке территории на улице Труда утвердила администрация города

Администрация Челябинска утвердила проект по планировке территории на улице Труда от улицы Елькина до улицы Цвиллинга. Постановление об этом появилось на сайте мэрии. В документах говорится, что в центре города появится новое искусственное сооружение — подземный пешеходный переход под Троицким мостом с выходом на Кировку.

«Проектом предусмотрено строительство пешеходной набережной от улицы Труда, 100 до улицы Труда, 92а с подземным пешеходным переходом под Троицким мостом и выходом на пешеходную улицу Кирова в Центральном районе Челябинска», — говорится в пояснительной записке к проекту.

Согласно документации, предельная высота искусственного сооружения (подземного пешеходного перехода под Троицким мостом) составляет, с учетом обеспечения габарита по высоте до низа перекрытия, 2,3 метра и более. Место размещения подземного пешеходного перехода еще предстоит уточнить при архитектурно-строительном проектировании. Сроки начала работ над объектом не сообщаются.

«В границах проектирования частично расположен существующий Троицкий мост. Мероприятия по защите существующего объекта капитального строительства необходимо предусмотреть на стадии подготовки проектной и рабочей документации», — отмечается в документах к проекту.

Новый переход по проекту должен соединить две набережные реки Миасс: уже благоустроенный участок возле Исторического музея и участок за челябинской филармонией, который построят в 2021 году. Компания «Строймеханизация» приступила к реконструкции пешеходной набережной вдоль южного берега реки Миасс в середине апреля.

Проектом реконструкции предусмотрено создание разноуровневой набережной, на ней установят кафе, магазины и пункты проката спортинвентаря, обустроят детскую игровую площадку, велодорожки и велопарковку, сквер Искусств площадью почти 1,5 га с амфитеатром. Всё это дополнят арт-объектами и малыми архитектурными формами, скамьями, туалетами.