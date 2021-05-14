Администрация Челябинска утвердила проект по планировке территории на улице Труда от улицы Елькина до улицы Цвиллинга. Постановление об этом появилось на сайте мэрии. В документах говорится, что в центре города появится новое искусственное сооружение — подземный пешеходный переход под Троицким мостом с выходом на Кировку.
«Проектом предусмотрено строительство пешеходной набережной от улицы Труда, 100 до улицы Труда, 92а с подземным пешеходным переходом под Троицким мостом и выходом на пешеходную улицу Кирова в Центральном районе Челябинска», — говорится в пояснительной записке к проекту.
Согласно документации, предельная высота искусственного сооружения (подземного пешеходного перехода под Троицким мостом) составляет, с учетом обеспечения габарита по высоте до низа перекрытия, 2,3 метра и более. Место размещения подземного пешеходного перехода еще предстоит уточнить при архитектурно-строительном проектировании. Сроки начала работ над объектом не сообщаются.
«В границах проектирования частично расположен существующий Троицкий мост. Мероприятия по защите существующего объекта капитального строительства необходимо предусмотреть на стадии подготовки проектной и рабочей документации», — отмечается в документах к проекту.
Новый переход по проекту должен соединить две набережные реки Миасс: уже благоустроенный участок возле Исторического музея и участок за челябинской филармонией, который построят в 2021 году. Компания «Строймеханизация» приступила к реконструкции пешеходной набережной вдоль южного берега реки Миасс в середине апреля.
Проектом реконструкции предусмотрено создание разноуровневой набережной, на ней установят кафе, магазины и пункты проката спортинвентаря, обустроят детскую игровую площадку, велодорожки и велопарковку, сквер Искусств площадью почти 1,5 га с амфитеатром. Всё это дополнят арт-объектами и малыми архитектурными формами, скамьями, туалетами.