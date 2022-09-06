В Челябинске появились новые трамвайные платформы и остановки на улице Каслинской

Вдоль путей появились защитные ограждения

В Челябинске продолжаются работы по развитию транспортной инфраструктуры. Четыре новые трамвайные платформы и остановочные павильоны появились на улице Каслинской. Об этом во вторник, 6 сентября, сообщили в пресс-службе мэрии.

Все объекты расположены вдоль трамвайных путей. Маломобильные горожане могут беспрепятственно попасть на площадку и зайти в сам транспорт.

«Вдоль платформы смонтировано защитное ограждение, которое призвано не только обеспечить безопасность людей, ожидающих трамвай, но и защитить их от возможных брызг со стороны дороги», — добавили в пресс-службе администрации Челябинска.

Напомним, в микрорайоне Чурилово в Челябинске в этом году установят шесть дополнительных остановочных комплексов.

Всего до конца 2022 года в Челябинске появится более 100 современных остановок. В городе не только ремонтируют старые павильоны, но и устанавливают новые там, где их никогда не было.