Более 100 остановочных комплексов смонтируют в Челябинске до конца года

Павильоны установят и там, где их раньше не было

До конца 2022 года в Челябинске появится более 100 современных остановочных комплексов. В городе не только ремонтируют старые павильоны, но и устанавливают новые там, где их никогда не было. Об этом рассказал директор МБУ «Геоцентр» Александр Степанов, передает пресс-служба администрации Челябинска.

На сегодняшний день работы по обновлению остановочных комплексов ведутся на Бродокалмакском тракте: старые зеленые сооружения оснащают прозрачными стенами, усиливают и красят в серый цвет, чтобы создать единый стиль по всему городу.

На отремонтированном Ленинградском мосту новые остановки уже установили: сейчас там девять трамвайных и автобусных закрытых павильонов.

По просьбам горожан остановочные комплексы монтируют и там, где их никогда не было.

«За сезон будет установлено порядка 40 остановок там, где их не было. Часть мы уже установили, порядка 20 штук, это полноценные закрытые от осадков и солнца серые павильоны. Еще часть находится в работе. Кроме того, ставим объекты на новых остановках, которые появились в результате транспортной реформы челябинской агломерации, дорожного строительства, вместо демонтированных торгово-остановочных комплексов. До конца года в Челябинске появится более 100 новых современных павильонов»,— рассказал Александр Степанов.

Помимо установки и реконструкции павильонов ежедневно сотрудники МБУ «Геоцентр» отмывают остановки от граффити. В день удается привести в порядок в среднем 20 павильонов.