В Чурилово установят шесть дополнительных остановочных комплексов

Всего до конца года в городе появится более 100 современных конструкций

В микрорайоне Чурилово в Челябинске в этом году установят шесть дополнительных остановочных комплексов. Как сообщил 29 августа на аппаратном совещании замглавы города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов, решение было принято после обследования микрорайона по поручению мэра города.

«Планируем установить шесть дополнительных остановочных комплексов по улицам Зальцмана, Трашутина, 2-й Эльтонской и на остановке „Городская клиническая поликлиника № 8“. Их будут монтировать уже в этом году»,— сообщил Андрей Ксензов.

По словам заместителя мэра, поступил запрос на установку дополнительных остановочных комплексов и из других районов города. Андрей Ксензов пообещал предоставить всю поступившую информацию Наталье Котовой для согласования приобретения дополнительных конструкций.

Ранее директор МБУ «Геоцентр» Александр Степанов сообщил, что до конца 2022 года в Челябинске появится более 100 современных остановочных комплексов. В городе ремонтируют как старые остановки, приводя их к единому стилю, так и устанавливают новые конструкции, в том числе там, где их никогда не было.