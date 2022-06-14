В Челябинске появились билборды с изображением мусора

К разумному потреблению призвал регоператор по обращению с отходами

В Челябинске появились билборды и баннеры с изображением бытового мусора, оставленного человеком на природе. Социальную рекламу на оживленных перекрестках города разместили по заказу регоператора по обращению с отходами. В ООО «ЦКС» рассказали, к чему призывает реклама, и сколько лет разлагается стекло и металл.

Акция называется «Посмотри — задумайся». ООО «ЦКС» призывает южноуральцев бережно относиться к природным ресурсам.

«Изображения с подписями предлагают задуматься о том, что некоторые виды отходов разлагаются в природе даже не десятки, а сотни и тысячи лет. Например, металлической банке на это потребуется до 80 лет, пластиковой бутылке — около 500 лет, стеклу для полного разложения необходимо более тысячи лет», – рассказали в Центре коммунального сервиса.

Южноуральцев призвали к разумному потреблению и раздельному сбору мусора. Ведь оставленные в парках и скверах отходы могут стать началом несакционированной свалки.

Контейнеры для раздельного сбора мусора установлены в разных районах города, микрорайонах и поселках городского типа: в Первоозерном, Чурилово, Смолеозерном, Колхозном, Аэродромном, Урицкого.

Например, пластик вывозится из 435 красных баков. Вывозят вторичное сырье отдельные мусоровозы. Собранные материалы гарантированно направляются на утилизацию. В ЦКС пообещали, что установка баков для вторсырья будет продолжена. Тем более, что Челябинская область получит субсидию на покупку контейнеров для раздельного сбора мусора.

Между тем, в мэрии города сообщили, что в ближайшее время установят 500 новых контейнеров для сбора ТБО.