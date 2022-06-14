500 дополнительных контейнеров для сбора мусора появятся в Челябинске

Это позволит заменить старые изношенные баки

В Челябинске установят 500 контейнеров для сбора мусора. Их распределят по городу для замены старых изношенных баков. Часть новых контейнеров появятся на площадках для ТКО дополнительно, там, где просят жильцы микрорайонов, сообщили в мэрии.

Замена старых контейнеров на новые идет во всех районах города. На сегодня, по данным администрации города, установлено 200 новых баков. Работа ведется в рамках договоренностей между главой Натальей Котовой и руководством регоператора ООО «ЦКС».

«В ближайшее время работы, которые ведутся во всех семи районах, планируют завершить. Замене подлежат старые, изношенные и пришедшие в негодность контейнеры, также ведется работа по установке дополнительных баков там, где об этом просят сами жильцы или представители управляющих компаний», — сообщили в мэрии.

Напомним, Челябинская область получит субсидию на покупку контейнеров для сбора вторсырья. На данный момент запланированный объем субсидии составляет 500 миллионов рублей.