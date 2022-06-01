Комиссия Минприроды России определила регионы, которые получат федеральную субсидию на закупку контейнеров для раздельного накопления отходов в 2022 году. В этот список вошла Челябинская область, которая подавала заявку на участие в проекте. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.
Средства будут направлены в рамках федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», входящего в состав национального проекта «Экология». На данный момент запланированный объем субсидии составляет 500 миллионов рублей.
Всего в этом году заявки поступили от 64 территорий — на 11 больше, чем в предыдущем. В прошлом году Минприроды впервые выделило 1 млрд рублей регионам на покупку контейнеров для раздельного сбора мусора. В итоге в 44 субъектах установили 62,8 тысячи современных баков.
«В этом году мы подготовили и внесли в правительство постановление, которое предусматривает прямую государственную безвозмездную поддержку субъектам на строительство инфраструктуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами. Эта мера также позволит поддержать регионы с низкой бюджетной обеспеченностью», — прокомментировал глава Минприроды России Александр Козлов.
Кроме Челябинской области финансовую помощь также получат Кабардино-Балкарская Республика, республики Башкортостан, Калмыкия, Карелия, Мордовия, Северная Осетия-Алания, Удмуртская и Чеченская республики, Забайкальский, Краснодарский, Красноярский, Приморский, Ставропольский, Хабаровский края и другие — всего 43 региона. Все они отвечают требованиям, которые утверждены правительством России.
Так, для получения субсидии в регионе должна быть разработана территориальная схема обращения с отходами производства и потребления, а также утвержден порядок накопления твердых коммунальных отходов, включающий в себя в том числе положения о введении раздельного накопления ТКО.
Кроме того, в субъекте должны находиться объекты обработки твердых коммунальных отходов, которые обеспечивают полный цикл работы: доставка, сортировка, переработка. До 1 июля 2022 года территории могут подать заявки в Минприроды России для участия в отборе на получение субсидии в 2023 году.
Напомним, в начале лета на контейнерных площадках Челябинска, Копейска и Магнитогорска установят почти 700 новых пластиковых баков для мусора взамен старых. Из них 450 оборудуют в областном центре. Как отметили в ЦКС, контейнеры закупаются за счет субсидий федерального и регионального бюджетов местными администрациями. Также новые емкости закупает сам регоператор.