Челябинская область получит субсидию на покупку контейнеров для раздельного сбора ТКО

Регионы, которые получат финансовую поддержку, определило Минприроды России

Комиссия Минприроды России определила регионы, которые получат федеральную субсидию на закупку контейнеров для раздельного накопления отходов в 2022 году. В этот список вошла Челябинская область, которая подавала заявку на участие в проекте. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Средства будут направлены в рамках федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», входящего в состав национального проекта «Экология». На данный момент запланированный объем субсидии составляет 500 миллионов рублей.

Всего в этом году заявки поступили от 64 территорий — на 11 больше, чем в предыдущем. В прошлом году Минприроды впервые выделило 1 млрд рублей регионам на покупку контейнеров для раздельного сбора мусора. В итоге в 44 субъектах установили 62,8 тысячи современных баков.

«В этом году мы подготовили и внесли в правительство постановление, которое предусматривает прямую государственную безвозмездную поддержку субъектам на строительство инфраструктуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами. Эта мера также позволит поддержать регионы с низкой бюджетной обеспеченностью», — прокомментировал глава Минприроды России Александр Козлов.

Кроме Челябинской области финансовую помощь также получат Кабардино-Балкарская Республика, республики Башкортостан, Калмыкия, Карелия, Мордовия, Северная Осетия-Алания, Удмуртская и Чеченская республики, Забайкальский, Краснодарский, Красноярский, Приморский, Ставропольский, Хабаровский края и другие — всего 43 региона. Все они отвечают требованиям, которые утверждены правительством России.

Так, для получения субсидии в регионе должна быть разработана территориальная схема обращения с отходами производства и потребления, а также утвержден порядок накопления твердых коммунальных отходов, включающий в себя в том числе положения о введении раздельного накопления ТКО.

Кроме того, в субъекте должны находиться объекты обработки твердых коммунальных отходов, которые обеспечивают полный цикл работы: доставка, сортировка, переработка. До 1 июля 2022 года территории могут подать заявки в Минприроды России для участия в отборе на получение субсидии в 2023 году.

Напомним, в начале лета на контейнерных площадках Челябинска, Копейска и Магнитогорска установят почти 700 новых пластиковых баков для мусора взамен старых. Из них 450 оборудуют в областном центре. Как отметили в ЦКС, контейнеры закупаются за счет субсидий федерального и регионального бюджетов местными администрациями. Также новые емкости закупает сам регоператор.